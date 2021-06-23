Инициатором выступила детский омбудсмен Юлия Раснянская.

Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская решила провести среди детей об отдыхе в загородных лагерях.Анкетирование проходит анонимно, в добровольном порядке при помощи заполнения специальной формы в онлайн-формате.Цель мероприятия – объективный анализ летней оздоровительной кампании.Причиной послужили жалобы и обращения родителей, которые ввиду роста заболеваемости коронавирусом, обеспокоены безопасностью отдыха своих детей.состоит из 16 вопросов.Ранее мы писали, что Юлия Раснянская безопасными места организованного массового отдыха детей.Она уточнила, что проведены мероприятия по установке ограждений. В каждом ооздоровительном учреждении есть охрана, обеспечивающая безопасность. Для пожарной безопасности проведена опашка мест отдыха, а также весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе антитеррористические.Напомним, что в ман Юлия Раснянская на посту детского обмудсмена Геннадия Прохорычева, который занимал эту должность на протяжении 10 лет.