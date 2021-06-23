Занято 86,6% или 993 места, свободны – 154 койки.

Во Владимирской области развернули ещё 85 новых коек для пациентов с коронавирусом.Как сообщили в департаменте здавроохранения, учитывая возросшую потребность 55 мест открыли в Камешковской районной больнице, 30 – в Городской больнице №2 во Владимире.По информации облздрава на 23 июня, в медучреждениях региона действуют 1147 коек. Занято 86,6% или 993 места, свободны – 154 койки.32416 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, за минувшие сутки – 114 человек.За период наблюдения в области отмечено 1257 летальных исходов.Ковид в регионе обновил рекорд суточного прироста.Ранее мы сообщали о для инфицированных, которые были развёрнуты к 22 июня.