Он умер 21 июня.

На 84-ом году жизни скончался заведующий травматологическим отделением Александровской районной больницы, врач-травматолог-ортопед, Заслуженный врач Российской Федерации Дмитрий Овсяников.В1960 году Дмитрий Григорьевич окончил Смоленский государственный мединститут по специальности «Лечебное дело». Прошёл обучение в ординатуре на базе филиала Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Пять лет трудился на кафедре НИИТО, занимался наукой.С июня 1968 года работал в Александровской районной больнице в должности врача-травматолога-ортопеда. Впоследствии назначен заведующим травмотделением.Врач был награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».Прощание состоится 23 июня в патологоанатомическом отделении Александровской районной больницы. Начало – в 12.00.Редакция «Аиф-Владимир» выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Овсянникова. Вечная ему память.