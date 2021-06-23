Теперь норматив зависит погоды, дороги и от местности, откуда сделан вызов.

Теперь норматив зависит погоды, дороги и от местности, откуда сделан вызов.Изменения в документации ы на официальном портале правовой информации.Цитата: "В условиях снегопада, гололедицы, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия и дорожного движения время доезда до пациента может увеличиваться".Теперь "скорая" должна приехать на расстояние:от 20 до 40 километров – до 40 минут;от 40 до 60 километров – до 60 минут;от 60 километров – до 90 минут.Фото