Это максимальное время приезда бригады СМП.

Владимир Сипягин внёс изменения в постановление в нормативы оказания скорой медицинской помощи. Если раньше бригада должна была приехать в течение 20 минут, то теперь всё зависит от километража.Если расстояние от станции скорой помощи до больного – 20-40 километров, то время прибытия к пациенту увеличивается до 40 минут. От 40 до 60 километров – час. От 60 километров – 90 минут.При неблагоприятных погодных условиях или наличии ям на дорогах скорость оказания помощи может увеличиваться.Напомним, что сейчас во Владимире работает 14-15 бригад из необходимых 35. при потребности в восьми на вызовы выезжает 2-3.При этом во время своей первой пресс-конференции врио замгубернатора по соцвопросам Ольга Гребнёва объявила, что во Владимире построят две новых станции скорой медицинской помощи.«В частности, администрация областного центра уже выделила земельный участок для строительства учреждения в восточном микрорайоне, недалеко от гипермаркета «Глобус». Вторая подстанция появится в юго-западной части города - на Верхней Дуброве», - рассказала она журналистам.Однако сроки возведения объектов пока не уточняются.По информации департамента здравоохранения на февраль 2021 года, во Владимире 93% вызовов обслуживались в течение 10-20 минут.