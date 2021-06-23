Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Вязников. Мужчина обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Вязников. Мужчина обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, обвиняемый и потерпевшая вместе проводили время в общей компании. Между ними завязалась ссора, в результате которой были порваны цепочки на шее женщины. Не заметив этого, она покинула квартиру.Улучив подходящий момент, ее нечистый на руку знакомый подобрал украшения. Часть золота он продал, другую планировал подарить.Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила более 95 000 рублей. Злоумышленник был задержан и признал свою вину. Похищенные украшения были изъяты сотрудниками полиции и возвращены законной владелице. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.