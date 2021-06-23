Проверку вместе с прокуратурой проводили сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.

Во Владимире ТЦ «Меридиан» оштрафовали на 24 тысячи рублей за нарушение правил пожарной безопасности.Проверку вместе с прокуратурой проводили сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.«Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивали возможность их свободного открывания без ключа, вентиляционная камера использовалась для хранения продукции, оборудования, и других предметов, лифтовых холлах хранились горючие материалы, на путях эвакуации лежало оборудование и других предметы. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны», - пришли к выводу надзорные органы.В результате прокурор Владимира внёс четыре представления. Нарушения устранены. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.Руководители ТЦ и юрлица оштрафованы на 24 тысячи рублей.