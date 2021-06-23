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<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2021-za-sutki-vo-vladimirskoj-oblasti-utonuli-tri-cheloveka-iz-nix-dva-rebenka.html" target="_blank">За сутки во Владимирской области утонули три человека, из них – два ребенка</a> - В МЧС сообщают о трех трагедиях на воде за минувшие сутки. Три человека утонули, из них – два ребенка. Днём 22 июня в ведомство поступило сообщение, что на участке Клязьмы в городе Вязники в