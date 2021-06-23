В марте 2020 года он получил от руководителя коммерческой организации 80 тысяч рублей за выдачу положительного заключения на эксплуатацию газораспределительной системы коттеджного поселка в Кольчугинском районе.
Во Владимирской области за взятку осуждён бывший главный госиспектор регионального Ростехнадзора.
Противоправную деятельность 51-летнего чиновника выявило Управление ФСБ России.
В марте 2020 года он получил от руководителя коммерческой организации 80 тысяч рублей за выдачу положительного заключения на эксплуатацию газораспределительной системы коттеджного поселка в Кольчугинском районе.
На основании материалов, собранных «чекистами», Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Октябрьский районный суд признал подозреваемого виновным. Осуждённый отделался полутора годами условно, штрафом в размере 60 тысяч рублей, а также лишением права работать в органах власти на два года.