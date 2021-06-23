Мужчина поставил на учет по месту жительства граждан ближнего зарубежья, не планируя предоставлять им место для проживания.

В июне текущего года участковыми уполномоченными полиции при проведении профилактических мероприятий выявлены очередные факты нарушений миграционного законодательства.Установлено, что в июне текущего года 41-летний местный житель направил в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии семи граждан ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире.Намерения предоставить иностранцам помещение для проживания у подозреваемого не было.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении в Российской Федерации).