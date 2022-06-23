Функционал платформы Город идей расширяется. Теперь пользователи могут предложить свои инициативы по оснащению пригородных поездов, организации новых маршрутов и велосипедных парковок.

Функционал платформы "Город идей" расширяется. Теперь пользователи могут предложить свои инициативы по оснащению пригородных поездов, организации новых маршрутов и велосипедных парковок.Раздел "Предложить идею" пополнился десятью новыми темами. Они связаны с развитие транспортной системы столицы.Москвичи могут высказать свое мнение о совершенствовании системы парковок и велопроката, улучшении пешеходных переходов и остановочных павильонов. Предложения пользователей платформы помогут сделать город еще удобнее.Жители столицы могут поделиться своими инициативами по поводу маршрутов городского транспорта, остановок, зарядных станций, зон парковки, организации пешеходных переходов, велопроката и велопарковки, самокатов, железнодорожного транспорта и вокзалов.Пользователи платформы "Город идей" могут предложить новые маршруты и график движения наземного общественного транспорта, места для установки зарядных станций для электромобилей. Также имеются темы по модернизации остановок, улучшению технического оснащения пригородных поездов, повышению уровня комфорта и безопасности на столичных вокзалах.Для отправки своего предложения нужно авторизоваться на платформе "Город идей" и перейти в раздел "Предложить идею". Затем нужно выбрать сферу и тему и описать свою инициативу. Есть возможность приложить к обращению фотографии и документы.После модерации сообщения направляются в органы исполнительной власти. Инициативы изучают эксперты, которые выберут предложения для реализации.Раздел "Предложить идею" появился в 2020 году. Самыми популярными стали идеи по благоустройству зон отдыха для детей, парков и дворов. Также жителей волновали вопросы общественного транспорта, пешеходных переходов и организации дорожного движения.Платформа "Город идей" работает более семи лет. За это время проведено 35 краудсорсинг проектов, в которых участвовало около 300 тысяч москвичей, мэр столицы Сергей Собянин."Идеи, предлагаемые москвичами, позволяют сделать нашу Москву еще более комфортной, уютной и доброй. Городом, в котором хочется жить", – подчеркивал мэр.В 2021 году шесть тематических проектов собрали более четырех тысяч идей, из которых 423 взяли в работу. Так, в краудсорсинг-проекте "Городские мастерские семейного творчества" участвовало 13,5 тысячи человек. Они предложили чаще проводить чемпионаты по различным дисциплинам, организовывать концерты семейных ансамблей в парках, фестивали семейного творчества.Участники проекта "Волонтеры Москвы" считали важным активнее приобщать детей к добровольческой деятельности. А в рамках проекта "Инновационный кластер" было получено более 500 инициатив о развитии Московского инновационного кластера.Выдвигались инициативы и по улучшению самой платформы "Город идей". Участники предлагали обновить дизайн, создать новые разделы, интегрировать системы рейтингов участников с платформами "Активный гражданин" и "Наш город".