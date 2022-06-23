За полгода во Владимирской области произошло 1495 пожаров, в которых погибли 60 человек, в том числе 3 ребенка. Больше половины происшествий – из-за неосторожного обращения с огнем. По

За полгода во Владимирской области произошло 1495 пожаров, в которых погибли 60 человек, в том числе 3 ребенка. Больше половины происшествий – из-за неосторожного обращения с огнем. По информации МЧС России по Владимирской области, в огне пострадали 39 человек, среди них – четверо детей. Пламя принесло ущерб на сумму более 23 млн рублей. «Более половины