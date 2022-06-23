Вместе с ним мероприятие посетит прокурор Владимирской области Владислав Малкин.

Александр Авдеев 24 июня встретится с . Вместе с ним стройку посетит прокурор Владимирской области Владислав Малкин.«Застройщик нарушил обязательства перед людьми. Есть огромные сомнения, что он сдержит обещание достроить жилой комплекс. На четвёртом корпусе в июне видели только трёх строителей. К первому обещают подступиться в августе, к пятому – в ноябре. Слова не подтверждаются конкретными действиями», - подчеркнул врио губернатора.Он пишет, что похожая история складывается в других компаниях, «ИнтерСтрой Плюс» и «Сити Строй», которыми руководит Игорь Другов.«Трёхэтажный дом на Лыбедской магистрали. Срок ввода истекает в конце года. План-график не выполняется, уже есть существенное отставание», - добавил глава региона.Ранее редакция vlad.aif.ru сообщала, что собственники ЖК Александра Авдеева на встречу после того, как владельцы квартир, застройщик и представители обладминистрации вновь разошлись в концепции решении проблемы с возведением многоэтажек.