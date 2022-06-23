Об этом он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

Александр Авдеев подал документы на выдвижение кандидатом на выборах губернатора Владимирской области. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.«Будущему главе региона предстоит развивать экономику, поднимать здравоохранение, ремонтировать дороги, модернизировать систему ЖКХ, газифицировать 300 сел и деревень, возвести детсады и школы, ДК и спортивные объекты», - подчеркнул врио губернатора в своём посте.Александр Александрович уверен, что стоящие задачи выполнимы, но только вместе с жителями.Ранее редакция vlad.aif.ru сообщала, что первыми кандидатами, которые подали документы в Избирком стали