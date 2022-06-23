Жителям Рублевки и других злачных мест стоит не менее 50% своих средств потратить на поддержку российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Такое предложение озвучил предприниматель Евгений Пригожин.

Жителям Рублевки и других злачных мест стоит не менее 50% своих средств потратить на поддержку российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Такое предложение озвучил предприниматель Евгений Пригожин.Таким образом бизнесмен ответил на просьбу "Дни.ру" прокомментировать тему относительно представителей российской элиты и их поддержки СВО по защите республик Донбасса. Соответствующий вопрос был поднят на Петербургском международном экономическом форуме в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.Пригожин подчеркнул, что поддерживает проведение специальной военной операции. Что касается элиты, то предприниматель предложил им четко обозначить свою позицию. компании "Конкорд" обнародовала его слова."Предлагаю всем высокопоставленным чиновникам и олигархам сделать заявление по моему шаблону: "Я, Пригожин Евгений Викторович, горячо поддерживаю спецоперацию на Украине и готов далее поддерживать ее как идеологически, так и материально".Что касается жителей Рублевки и других злачных мест, им стоит не менее 50% своих средств потратить на поддержку спецоперации", — сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что россиянки выбрали оригинальный способ продемонстрировать поддержку спецоперации на Украине. Жительницы РФ делают маникюр с использованием букв Z и V и георгиевской ленточки.