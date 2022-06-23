Жителям Рублевки и других злачных мест стоит не менее 50% своих средств потратить на поддержку российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Такое предложение озвучил предприниматель Евгений Пригожин.
Жителям Рублевки и других злачных мест стоит не менее 50% своих средств потратить на поддержку российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Такое предложение озвучил предприниматель Евгений Пригожин.
Таким образом бизнесмен ответил на просьбу "Дни.ру" прокомментировать тему относительно представителей российской элиты и их поддержки СВО по защите республик Донбасса. Соответствующий вопрос был поднят на Петербургском международном экономическом форуме в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пригожин подчеркнул, что поддерживает проведение специальной военной операции. Что касается элиты, то предприниматель предложил им четко обозначить свою позицию. компании "Конкорд" обнародовала его слова.
"Предлагаю всем высокопоставленным чиновникам и олигархам сделать заявление по моему шаблону: "Я, Пригожин Евгений Викторович, горячо поддерживаю спецоперацию на Украине и готов далее поддерживать ее как идеологически, так и материально".
Что касается жителей Рублевки и других злачных мест, им стоит не менее 50% своих средств потратить на поддержку спецоперации", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что россиянки выбрали оригинальный способ продемонстрировать поддержку спецоперации на Украине. Жительницы РФ делают маникюр с использованием букв Z и V и георгиевской ленточки.