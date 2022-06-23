По версии следствия, он не обеспечил коммуникациями земельные участки для многодетных.

Бывшему мэру Коврова предъявлено обвинение по статье о халатности. Вскоре дело передадут в суд.По версии следствия, в период с 5 июня 2019 по 25 мая 2020 годов администрация бесплатно передала 38 многодетным семьям земельные участки. При этом территория оказалась не обеспечена сетями водоотведения, газоснабжения, водопроводом и дорогами.Ковровская прокуратура провела проверку, в ходе которой вышеуказанные факты подтвердились. Правоохранители завели дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ.В качестве обвиняемого 22 июня 2022 года привлечён экс-глава города оружейников.«Нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения чиновником своих обязанностей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Расследование завершается. В ближайшее время материалы направят в суд для рассмотрения.