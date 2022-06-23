Знаменитая актриса Светлана Тома стала мамой только один раз. Звезда воспитывала единственную дочь одна, а та выросла и подарила ей замечательную внучку. Обе наследницы Светланы пошли по ее стопам.

Знаменитая актриса Светлана Тома стала мамой только один раз. Звезда воспитывала единственную дочь одна, а та выросла и подарила ей замечательную внучку. Обе наследницы Светланы пошли по ее стопам.Личная жизнь Светланы Тома примечательна тем, что на протяжении всей жизни актриса хранила в себе чувства к одному мужчине – режиссеру Эмилю Лотяну. Впрочем, замуж за любимого она так и не вышла, да и единственного ребенка родила не от него. Первым мужем и отцом дочери звезды стал Олег Лачин – ее однокурсник по Кишиневскому институту искусств.Светлана и Олег познакомились в студенчестве. В тот момент Тома как раз переживала тяжелое расставание с Лотяну, поэтому новый роман стал для нее буквально спасательным кругом. Лачин пылинки сдувал с возлюбленной, убедил ее пожениться и был на седьмом небе от счастья, когда на свет появилась малышка Ира. К сожалению, времени рядом с близкими ему было отмерено слишком мало.В апреле 1972-го, когда дочке было всего восемь месяцев, мужчина погиб. Трагедия произошла во время рыбалки, когда лодку, в которой находился Лачин, вынесло под катер. Он скончался от потери крови. Светлана овдовела в 25 лет и осталась с маленьким ребенком на руках.К счастью, после смерти супруга актриса была не одна. Воспитывать дочку ей помогали родители. Ирина выросла без отца, однако его девочке заменял любимый дедушка. Окончив школу с золотой медалью, наследница Светланы Тома хотела поступить на факультет журналистики или изучать иностранные языки, однако тяга к актерской профессии оказалась сильнее. В результате Лачина пошла по стопам мамы и тоже стала известной актрисой.Счастье в личной жизни Ирина обрела на редкость рано. Еще во время учебы она встретила свою любовь, актера Олега Будрина, а в 18 лет вышла за него замуж. Вскоре у пары родилась дочка Маша. Тома много трудилась, чтобы помочь своим близким финансово, и старалась как можно больше времени уделять внучке. Только вот та наотрез отказывалась называть ее бабушкой.С ранних лет и до сих пор Мария обращается к знаменитой родственнице только по имени. В детстве Будрина верила, что если не называть Тома бабушкой, то старость не сможет получить над ней власть. Впрочем, на отношения бабушки и внучки это никак не повлияло. В свои 30 лет Мария сохраняет со Светланой Андреевной очень теплые и доверительные отношения.Несмотря на то, что младшая наследница актерской династии тоже попробовала себя в лицедействе, желанием развиваться в этой профессии она не горит. Мария Будрина получила три высших образования в области актерства, режиссуры и монтажа, а в кино пока исполнила всего несколько ролей.