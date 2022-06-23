Фестиваль прогрессивной рок-музыки SandlerFest пройдет с 2 по 3 июля 2022 года в Зеленом театре и Доме культуры на ВДНХ.

Фестиваль прогрессивной рок-музыки SandlerFest пройдет с 2 по 3 июля 2022 года в "Зеленом театре" и Доме культуры на ВДНХ.Событие, организованное ​​Продюсерским центром Игоря Сандлера, соберет более 130 коллективов и артистов из разных стран (Россия, США, Куба, Ирландия, Греция, Болгария, Израиль) на 5 сценах. В числе участников: Ольга Кормухина, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов, Никита Пресняков и группа "Multiverse", группы "Черный обелиск", "Crossroadz", "Мастер" и многие другие.SandlerFest — единственный фестиваль в России, который объединяет практически все направления рок-культуры. По словам продюсера Игоря Сандлера, новое мероприятие, созданное на базе проводившегося много лет музыкального фестиваля Russian Woodstock, призвано "помочь молодым, продвинутым, прогрессивным, современным, мыслящим на мировом уровне группам, дать шанс показать себя и заявить о себе".Важной частью SandlerFest 2022 года станет "Фестиваль трибьютов", на котором в сопровождении симфонического оркестра будет исполняться мировая классика – композиции Metallica, AC/DC, Pink Floyd, ABBA, Queen, Depeche Mode, Джими Хендрикса, Эрика Клэптона и Creedence Clearwater Revival.Особый блок на фестивале будет посвящен "Русской классике в роке": звезды оперной сцены и молодые оперные певцы исполнят русские академические музыкальные произведения в рок-обработке.Кульминацией фестиваля станет выступление Rock’n’Mob – самой большой рок-группы на просторах СНГ, которая объединяет звездных вокалистов и более пятисот музыкантов. Эпический коллектив исполнит хиты мировой рок-музыки.Информационный партнер мероприятия – InterMedia.Дополнительная информация – на официальном сайте фестиваля