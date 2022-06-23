Уже в эту субботу, 25 июня, во Владимире пройдёт празднование Дня молодёжи. Спустя три года перерыва праздник пройдёт в очном формате на Театральной площади. Старт мероприятию дадут в 16:00.

Уже в эту субботу, 25 июня, во Владимире пройдёт празднование Дня молодёжи. Спустя три года перерыва праздник пройдёт в очном формате на Театральной площади. Старт мероприятию дадут в 16:00. Жители и гости города смогут принять участие в творческих мастер-классах и различных играх. На Театральной площади откроют фотозоны и фудкорты. Завершит праздничный вечер в 21:00 концерт