Шкафы, доски и строительный мусор. Так выглядит контейнерная площадка на улице Гастелло, около дома №3. Навести чистоту никто не торопится. По словам местных жителей, такой беспорядок во

Шкафы, доски и строительный мусор. Так выглядит контейнерная площадка на улице Гастелло, около дома №3. Навести чистоту никто не торопится. По словам местных жителей, такой беспорядок во дворе – явление привычное. Жители жалуются, что крупногабаритный мусор не вывозят неделями. Хлам поменьше разносится по двору. Ольга Сухорукова живет на первом этаже в доме 1а на проспекте