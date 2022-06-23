Перед судом предстанут мужчина и женщина, организовавшие онлайн-казино с игровыми автоматами в нежилом доме в центре Коврова. Задержанным грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в

Перед судом предстанут мужчина и женщина, организовавшие онлайн-казино с игровыми автоматами в нежилом доме в центре Коврова. Задержанным грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре 23 июня. Следствие установило, что азартные игры мужчина с женщиной устраивали в Коврове с мая 2017 по сентябрь 2020. Мужчина обеспечивал функционирование салона и наличие денег в кассе,