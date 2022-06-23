В Перове продолжается реконструкция стадиона Авангард.

В Перове продолжается реконструкция стадиона "Авангард".Скоро спортивный комплекс "Авангард", который находится на шоссе Энтузиастов, изменится до неузнаваемости. Сейчас идет его реконструкция. Спортивный объект, построенный в 1954 году, ни разу не ремонтировали.Столичные власти считают, что данный спорткомплекс обладает колоссальным потенциалом. Через два года он станет уникальным спортивным кластером, где можно будет проводить не только городские и всероссийские соревнования, но и мероприятия мирового уровня.Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в планах – отремонтировать все здания и провести благоустройство территории спорткомплекса. Здесь восстановят стадион с футбольным полем, проведут реконструкцию трибуны, оборудуют площадки для спортивных занятий, создадут скейт-парк и памп-трек.Благоустройство территории уже началось. В настоящий момент рабочие прокладывают кабельную канализацию. Провода спрячут под землю, благодаря чему улучшится облик этой местности. Также ведутся работы по созданию системы водостока с устройством смотровых и дождевых колодцев.Кроме того, специалисты заняты восстановлением самого стадиона. Например, недавно они приступили к обновлению искусственного покрытия футбольного поля. Оно будет с подогревом, поэтому игры можно будет проводить круглый год.Трибуны примут исторический облик, а под ними будут туалеты для посетителей, раздевалки с душевыми для спортсменов, медицинский пункт и помещения для тренеров.При разработке данного проекта учитывались мнения и интересы горожан разных возрастов, поэтому на территории спорткомплекса появятся две игровые площадки для детей, спортивная зона с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута, а еще – дорожки для спортивного бега.Территория обновленного спортивного комплекса "Авангард" будет еще зеленее и уютнее. Здесь хотят высадить свыше 500 взрослых деревьев и около восьми тысяч кустарников, разбить газоны и цветники."Украшением обновленной территории стадиона “Авангард” станет сухой фонтан из 150 струй с несколькими режимами работы", – добавил Бирюков.Реконструкцию данного объекта планируют завершить в 2023 году.