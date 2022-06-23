Как сообщили в Минтруде, выходные 1 и 8 января перенесут на 24 февраля и 8 мая.

Новогодние праздники в 2023 году в России продлятся с 31 декабря по 8 января, Минтруд подготовил соответствующий проект постановления. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале ведомства."Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. Новогодние праздники продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим", - говорится в сообщении.Уточняется, что выходные 1 и 8 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.