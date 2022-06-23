В Суздальском районе начался ремонт автомобильных дорог “Владимир-Иваново” – Гнездилово – Туртино – Старый Двор и Суздаль – Ивановское – Гнездилово. Всего на это было выделено

В Суздальском районе начался ремонт автомобильных дорог “Владимир-Иваново” – Гнездилово – Туртино – Старый Двор и Суздаль – Ивановское – Гнездилово. Всего на это было выделено больше 172 млн. рублей. Как отмечают в Белом доме, эти две дороги связывают между собой старинные сёла: Гнездилово, Туртино и Старый Двор. Это указывается в пресс-релизе обладминистрации. Видимо, власти