46-летнего жителя Петушинского района обвиняют в убийстве своей супруги в состоянии алкогольного опьянения 18 июня. Мужчина нанес ей не менее трех ударов кухонным ножом. По информации

46-летнего жителя Петушинского района обвиняют в убийстве своей супруги в состоянии алкогольного опьянения 18 июня. Мужчина нанес ей не менее трех ударов кухонным ножом. По информации Следкома РФ по Владимирской области, около 11 часов обвиняемый пьяный пришел домой. В ответ на претензии жены мужчина схватил нож и около трех раз ударил им жену по телу