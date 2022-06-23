На объекте приступили к финальной стадии работ.
Работа по реконструкции стадиона «Олимп» в посёлке городского типа Красная Горбатка выходит на финишную прямую. Преобразившийся спортивный объект будет соответствовать самым современным стандартам. Его планируют открыть ко Дню физкультурника, который традиционно отмечают во вторую субботу августа.
В данный момент в основном здании ведут работы по внутренней отделке. Цветовое решение подобрали нетривиальное - стандартный серый с элементами фиолетового. Кроме того, сейчас полным ходом идёт установка нового ограждения спортивного объекта, готовится основание для обустройства дороги к нему, продолжается благоустройство. Остаётся приобрести «спортивную начинку». Этим сейчас занимаются специалисты районной администрации.
- Федеральный проект «Спорт - норма жизни» реально расширяет возможности муниципальных образований в возрождении и строительстве новых спортивных объектов для людей, для их здоровья. Помню, как тот же «Олимп» пришёл в запустение, ветшал с каждым годом. Пришлось приложить много сил, чтобы вывести его из подведомственной юрисдикции Ковровского завода и передать в собственность муниципалитету. После чего, появилась возможность внести проект реконструкции объекта в программу. И вот, мечта многих - на финишной прямой! Держим руку на пульсе. Помогаем, - прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.