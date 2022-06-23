На объекте приступили к финальной стадии работ.

Работа по реконструкции стадиона «Олимп» в посёлке городского типа Красная Горбатка выходит на финишную прямую. Преобразившийся спортивный объект будет соответствовать самым современным стандартам. Его планируют открыть ко Дню физкультурника, который традиционно отмечают во вторую субботу августа.В данный момент в основном здании ведут работы по внутренней отделке. Цветовое решение подобрали нетривиальное - стандартный серый с элементами фиолетового. Кроме того, сейчас полным ходом идёт установка нового ограждения спортивного объекта, готовится основание для обустройства дороги к нему, продолжается благоустройство. Остаётся приобрести «спортивную начинку». Этим сейчас занимаются специалисты районной администрации.- Федеральный проект «Спорт - норма жизни» реально расширяет возможности муниципальных образований в возрождении и строительстве новых спортивных объектов для людей, для их здоровья. Помню, как тот же «Олимп» пришёл в запустение, ветшал с каждым годом. Пришлось приложить много сил, чтобы вывести его из подведомственной юрисдикции Ковровского завода и передать в собственность муниципалитету. После чего, появилась возможность внести проект реконструкции объекта в программу. И вот, мечта многих - на финишной прямой! Держим руку на пульсе. Помогаем, - прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.