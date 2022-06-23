Пострадали - 39 жителей региона. Материальный ущерб превысил 23 млн рублей.

Во Владимирской области с начала года произошло 1495 пожаров, на которых погибло 60 человек. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказала руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Екатерина Мищенко.Пострадали - 39 человек (4 ребёнка). Материальный ущерб превысил 23 млн рублей.Более половины трагедий произошло по причине неосторожного обращения с огнём или из-за неисправности электрического и печного оборудования.В МЧС напоминают, что запрещено:Добавим, что за нарушения требований пожарной безопасности увеличились штрафы, которые для граждан теперь составляют от 5 до 15 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч; для предпринимателей – от 40 до 60 тысяч; для юрлиц – от 300 до 400 тысяч рублей. В отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность.