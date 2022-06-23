На 53-летнюю жительницу Александровского района 20 июня возбудили уголовное дело за организацию на дачном участке лаборатории по производству синтетических наркотиков. У женщины изъяли

На 53-летнюю жительницу Александровского района 20 июня возбудили уголовное дело за организацию на дачном участке лаборатории по производству синтетических наркотиков. У женщины изъяли более 4,5 кг готовой к продаже «соли». «Установлено, что жительница Александровского района незаконно организовала в жилых и нежилых строениях, расположенных на дачном участке одного из районных СНТ лабораторию по производству синтетического наркотического