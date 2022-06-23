Площадь пожарного депо в Картмазово составит пять тысяч квадратных метров.

Площадь пожарного депо в Картмазово составит пять тысяч квадратных метров.В Москве особое внимание уделяется вопросам противопожарной безопасности: например, строятся новые пожарные депо. Так, до конца 2024 года в столице появится 11 таких объектов. Пять из них построят в старых границах Москвы, а шесть – в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).Столичный комитет государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) дал разрешение на возведение здания пожарного депо с учебно-тренировочным комплексом в деревне Картмазово. Оно появится на Саларьевской улице. Площадь объекта составит пять тысяч квадратных метров.Здесь разместится стоянка на шесть машин с постом ежедневного технического обслуживания и мойкой. На первом этаже будут помещения дежурной смены и для газодымозащитной службы, а на втором – спальные помещения для сотрудников и комната отдыха."Пожарные депо возводятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках программы "Безопасный город", – уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.В пожарном депо предусмотрен и медицинский блок. Фельдшер будет следить за здоровьем пожарных. Также в здании появится тренажерный зал, комната психологической разгрузки и сауна с раздевалкой. Сотрудники будут проводить собрания в зале.Возле здания депо построят комплекс, где сможет обучаться и тренироваться состав пожарной части. В двухэтажном здании разместят тепло– и дымокамеру с пультом управления, а также учебные классы.Кроме того, здесь возведут тренировочную башню со скалодромом и установят учебный пожарный гидрант. Спортивные занятия можно будет проводить на площадке, которую оборудуют тренажерами и снарядами.О благоустройстве прилегающей территории не забудут. Здесь сделают парковку для автомобилей (восемь машиномест), продолжат дорожки, установят фонари и разобьют газоны.Как только застройщик сообщил о начале строительно-монтажных работ, в Мосгосстройнадзоре составят график проверок пожарного депо. "Инспекторы будут проверять соответствие проводимых работ проектной документации, а специалисты Центра экспертиз оценят качество применяемых материалов", – сообщил Войстратенко.