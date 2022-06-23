Уголовное дело передано в Ковровский городской суд для рассмотрения.

В Коврове мужчину и женщину осудят за организацию подпольного казино. Зампрокурора утвердил обвинительное заключение.Более трёх лет, с мая 2017 по сентябрь 2020, в нежилом помещении, расположенном в центре города оружейников, процветал игорный бизнес. Один из подельников закупал технику, определял режим работы заведения, обеспечивал наличие денежных средств, предназначенных для выплаты выигрышей и распределял доход.Его сообщница обеспечивала работу зала, допуска людей к игровому оборудованию, принимала деньги и выдавала выигрыш.Бизнес прикрыли 24 сентября 2020 года. Технику изъяли.Уголовное дело передано в Ковровский городской суд для рассмотрения. Злоумышленникам грозит до четырёх лет колонии со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.