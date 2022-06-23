Суд пришёл к выводу, что мнение ковровчанина подрывало доверие к проведению военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР.

Житель Коврова Т.В. Ковалев оштрафован за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.Находясь на рабочем месте на территории Ковровского электромеханического завода, он высказался на злободневную тему в присутствии коллег. На место прибыла полиция и составила протокол.Однако при первоначальной подготовке дела к рассмотрению судья выявил существенное нарушение требований закона при составлении документа. Этого хватило, чтобы в и вернуть их сотруднику МВД на доработку. Видимо, все ошибки правоохранители исправили.В результате суд пришёл к выводу, что мнение ковровчанина подрывало доверие к проведению военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР. Мужчина признан виновным в дискредитации СВО. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.