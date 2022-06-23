Представители Ковровской дивизии заявили, что имена военных будут увековечены на памятных досках Аллеи героев на территории подразделения.

В Коврове в ДК имени Ногина родственникам военнослужащих, погибших на Украине, вручили ордена Мужества. Посмертно наград удостоены Александр Дудоров, Сергей Харламов и Дмитрий Галицкий. Все - старшие сержанты. Об этом рассказали наши коллеги изИх вручал врио командира воинской части №30616-6 подполковник Андрей Бенадык. Он рассказал, что Александр Дудоров и Сергей Харламов погибли под Харьковом. У Александра Дудорова и Дмитрия Галицкого осталось по двое детей.Представители Ковровской дивизии заявили, что имена военных будут увековечены на памятных досках Аллеи героев на территории подразделения. В городе, на территории парка «Патриот», также появится мемориал в их честь.