Для борьбы с насекомыми в 43 лесных кварталах на площади 8600 гектаров установлены феромонные ловушки.

Во Владимирской области выявили карантинных жуков: чёрного соснового усача и малого черного елового усача. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.Для борьбы с вредителями в 43 лесных кварталах на площади 8600 гектаров установлены феромонные ловушки. Насекомые размножаются в сосняках, в местах лесозаготовок и на складах древесины.В ведомстве напоминают, что лесопользователи должны соблюдать требования и стандарты, и не допускать длительное хранение материалов.Мониторинг по обнаружению опасных насекомых в лесах 33-го региона продолжается.