В МЧС показали, как определяют причины пожара. В этом спасателям помогает Испытательная пожарная лаборатория. Во Владимире ее открыли ровно 42 года назад. Пожарные рассказали о своей работе в

В МЧС показали, как определяют причины пожара. В этом спасателям помогает Испытательная пожарная лаборатория. Во Владимире ее открыли ровно 42 года назад. Пожарные рассказали о своей работе в лаборатории и даже продемонстрировали на деле. В лаборатории создают и тестируют воздушно-механическую пену для тушения пожаров. Делается это при помощи специальной установки. Есть и оборудование, которое используют