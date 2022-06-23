Ответчиками выступают ООО «Дорожное хозяйство», ООО «Нововстрой» и ООО «СЗ «УНИКОМ».

В Муроме рассмотрят два иска от водителей, чьи машины пострадали от убитых дорог. Автомобилисты требуют возмещения ущерба.В первом случае из-за ямы на дорогах повреждения оценены в 120 тысяч рублей. Во втором - в 110 тысяч рублей. Компании, отвечающие за содержание автомагистралей, отказались добровольно возместить ущерб.Ответчиками выступают ООО «Дорожное хозяйство», ООО «Нововстрой» и ООО «СЗ «УНИКОМ».Суды назначены на 28 июня и 8 июля.