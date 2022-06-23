Фигуранта заключили под стражу.

В Петушинском районе 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве жены. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, 18 июня около 11 часов он пришел домой пьяный. Супруга начала пилить выпивоху. Благоверному не понравилась её риторика, поэтому он взял со стола кухонный нож и нанёс не менее трёх ударов по телу и конечностям женщины.От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Душегуб отправился дальше распивать спиртное, а через некоторое время сообщил о произошедшем в полицию.Он признался в убийстве жены. Фигуранта арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.