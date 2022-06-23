Смертельная авария произошла во вторник 21 июня в начале десятого вечера на улице Димитрова в Собинке. Легковушка столкнулась с мотоциклом. На нём ехали 2 человека. По предварительной

Смертельная авария произошла во вторник 21 июня в начале десятого вечера на улице Димитрова в Собинке. Легковушка столкнулась с мотоциклом. На нём ехали 2 человека. По предварительной информации, двухколёсный транспорт не пропустил водитель авто. “Водитель автомашины «Рено Сандеро» 1988 года рождения при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», за рулём которого находился молодой человек