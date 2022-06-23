Здание общеобразовательного учреждения построили на Старокрымской улице.

Здание общеобразовательного учреждения построили на Старокрымской улице.Несколько лет назад в столице по инициативе мэра Сергея Собянина стартовала программа "Мой район", целью которой является создание качественных условий для жизни в каждом уголке мегаполиса. Каждый район горда развивается по-своему, появляются именно те объекты, которые действительно нужны жителям.Так, в Южном Бутове завершилось строительство общеобразовательной школы с ИТ-полигонов, лаборантскими и двумя спортивными залами. Здание находится по адресу: Старокрымская улица, 13. В настоящий момент застройщик готовит документы для ввода этого объекта в эксплуатацию.Школа, рассчитанная на 625 мест, будет передана городу и включена в столичную систему образования. Первоначальный проект здания был пересмотрен и изменен. Тогда решили увеличить площадь строения. Была – 6,2 тысячи квадратных метров, стала – 11,2 тысячи.В четырехэтажном здании разместились учебные кабинеты, два спортивных зала с душевыми и раздевалками, актовый зал с эстрадой, помещения для лаборантских и изучения информационных технологий. Школа полностью приспособлена для детей с ограниченными возможностями.На территории возле общеобразовательного учреждения сделали площадки для занятий спортом и игр, а также учебно-опытную зону для проведения уроков окружающего мира, биологии, экологии, географии и наблюдений за растениями.В Альтуфьевском районе в рамках программы "Мой район" скоро появится легкоатлетический манеж. Объект почти готов. В настоящий момент здесь завершают покраску помещений и монтаж внутренних инженерных систем.В здании уже есть круговая беговая дорожка, дорожка для спринта, сектор для прыжков с шестом, сектор для прыжков в высоту и длину, сектор для тройного прыжка и секторы для толкания ядра и метания снарядов в сетку.Также можно будет пользоваться тренажерным залом, инфракрасной сауной, посещать массажный кабинет, раздевалки, душевые, гардероб и буфет. В здании есть комментаторские и административные помещения, судейские комнаты, зона допинг-контроля и трибуны, рассчитанные на 280 зрителей.