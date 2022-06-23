Рейтинг построен на основе официальных статистических данных.

Владимирская область заняла 20 место в рейтинге субъектов РФ по антикризисной поддержке бизнеса. Об этом сообщает Ассоциация инновационных регионов России.Напомним, что в губернии действуют два пакета мер, которые нацелены сгладить санкционное давление. Первый направлен на сохранение рабочих мест и поддержку строительства, сельского хозяйства, производства и ИТ-сферы. Второй - на сектора экономики, которые нуждаются в помощи.«Напомню, что объём господдержки аграгиев увеличен на 100 млн рублей. Предусмотрены гранты Фонда развития промышленности. Общая сумма финансирования, которую мы планируем выделить на это направление до конца года, составит 165 млн рублей. Это позволит привлечь 1,7 млрд рублей в развитие компаний», – подчеркнул врио первого заместителя губернатора Александр Ремига.Рейтинг построен на основе официальных статистических данных.