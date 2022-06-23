В Ярославле перед судом предстанет 46-летний экс-адвокат Адвокатской палаты Владимирской области, обвиняемый в даче крупной взятки полицейскому. Задержанный планировал подкупить

В Ярославле перед судом предстанет 46-летний экс-адвокат Адвокатской палаты Владимирской области, обвиняемый в даче крупной взятки полицейскому. Задержанный планировал подкупить представителя органов за 400 тысяч рублей. По информации Следкома РФ по Ярославской области, адвокат пытался заплатить 400 тысяч рублей следователю, чтобы та сняла уголовное дело с его подзащитного. Получив предложение, женщина сообщила в местное УФСБ.