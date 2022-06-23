После вмешательства приставов сотрудники предприятия получили свои кровные.
Судебные приставы взыскали с владимирского завода вентиляционного оборудования более 3,4 млн рублей долгов по зарплате. Оклады не выплачивались 49 рабочим.
Предприятие по выпуску климатической техники отказалось добровольно гасить долги. Сотрудники обратились в УФССП.
«Представитель службы уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства. Директора компании предупредили об уголовной ответственности. Пристав применил меры принудительного исполнения в виде обращения взыскания на расчётные счета фирмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате рабочие получили своё жалованье, а предприятие, вдобавок, заплатило исполнительский сбор.