Бумажной волокиты станет гораздо меньше.

Уже с 1 июля будет действовать новый порядок регистрации кормовых добавок и лекарств для животных. Эксперты уверяют, что процедура будет проходить значительно быстрее – предполагается, что госрегистрация сократится на 10 дней. Более того, изменения в уже зарегистрированную продукцию будут вноситься в уведомительном порядке.Послабления будут действовать до 1 марта 2023 года.Важно отметить, что изменения в первую очередь коснутся лекарственных препаратов для ветеринарии. Длинный список лекарств, готовящихся к регистрации, в ускоренном порядке пополнят оригинальные российские препараты, которые должны послужить заменой импортным аналогам. Процедура эта займет не более 60 рабочих дней, ведь перечень документов для регистрации лекарств значительно сократится.Также стоит сказать, что до 1 сентября 2023 года для испытательных лабораторий будет действовать ускоренный порядок аккредитации. Эта процедура раньше занимала 61 день, а теперь – будут управляться в течении месяца. Эти решения не только снизят административную нагрузку на отрасль, но и позволят быстрее выводить продукцию на рынок.- Как пример, в Гусь -Хрустальном вот уже 75 лет работает завод «Ветеринарные препараты». И все это время он держится на плаву, несмотря на большую конкуренцию. Заводчане выпускают качественную отечественную продукцию не хуже импортной: демоксиклин - дезинфицирующее средство для объектов ветеринарного надзора, крема тетрациклинов, вазелин ветеринарный и многое другое. К сожалению, из-за бюрократических барьеров, вот уже 4 года руководство завода не может зарегистрировать кормовую добавку - смесь микроэлементов для профилактики бесплодия коров. Пока никак. Буквально, в прошлом году, в беседе с генеральным директором завода Михаилом Яхаевым, узнал с какими невероятными трудностями приходится бороться, чтобы получить лицензии на свои разработки и вывести продукцию на рынок. После же этого решения государства, надеюсь, что появилась реальная надежда, что заводчане смогут форсировать этот процесс. Коллектив воспрял духом.Кстати, к нашим «Ветпрепаратам» присматриваются зарубежные производители. Некоторые компании ЕС, которым в связи с санкциями запрещён выход на российский рынок, проявляют интерес к региональным площадкам, чтобы совместно выпускать лекарства для животных и кормовые добавки. Считаю, что сегодня перед нашими предприятиями открылись серьёзные перспективы не только в импортозамещении, но и разработке и выпуску новых видов отечественных лекарственных препаратов, которые обеспечат нужды государства. Причём, по качеству они не уступят зарубежным аналогам, - прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.