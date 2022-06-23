Коммунальщики обследуют объект, составят перечень и сроки работ.

Во Владимире укрепят памятник князю Владимиру и святителю Фёдору. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.В рамках летнего благоустройства в городе продолжается ревизия состояния монументов, находящихся на балансе администрации.«Планируются работы по укреплению основания памятника, установленного на смотровой площадке в сквере имени Пушкина», - уточнили власти.Коммунальщики обследуют объект, составят перечень и сроки работ.Напомним, что скульптура появилась в 2007 году.