Коммунальщики обследуют объект, составят перечень и сроки работ.
Во Владимире укрепят памятник князю Владимиру и святителю Фёдору. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В рамках летнего благоустройства в городе продолжается ревизия состояния монументов, находящихся на балансе администрации.
«Планируются работы по укреплению основания памятника, установленного на смотровой площадке в сквере имени Пушкина», - уточнили власти.
Коммунальщики обследуют объект, составят перечень и сроки работ.
Напомним, что скульптура появилась в 2007 году.