Отличились ребята из Владимира, Гусь-Хрустального и Мурома.

Во Владимирской области четверо выпускников сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов. Отличились ребята из Владимира, Гусь-Хрустального и Мурома.Как рассказали в департаменте образования, предмет выбрал 751 ученик. Средний балл составил 58.«Увеличилось разнообразие заданий на анализ исторических источников, картографической и визуальной информации, установление связей исторических событий, явлений и процессов», - отмечают в обладминистрации.Добавим, что 781 владимирец успел пройти итоговое испытание по физике, но максимальный результат не показал никто. Средний балл - 52.