Четыре выпускника из Владимирской области сдали ЕГЭ по истории а 100 баллов. Это ученики из Владимира, Гусь-Хрустального и Мурома, сообщили в Белом доме 22 июня. ЕГЭ по физике на максимальный

Четыре выпускника из Владимирской области сдали ЕГЭ по истории а 100 баллов. Это ученики из Владимира, Гусь-Хрустального и Мурома, сообщили в Белом доме 22 июня. ЕГЭ по физике на максимальный балл никто сдать в регионе, как и в целом по стране, не смог. Всего в госэкзамене по истории принял участие 751 человек. ЕГЭ по физике