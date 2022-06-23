Она организовала в саду нароколабораторию.

На жительницу Александровского района возбуждено уголовное дело за организацию нарколаборатории. Материалы в полицию передали сотрудники УФСБ по Владимирской области.По версии следствия, 53-летняя женщина оборудовала в жилых и нежилых строениях, расположенных на дачном участке одного из садовых товариществ, лабораторию по производству запрещённых синтетических веществ.В ходе обыска оперативники изъяли из незаконного оборота более 4,5 кг «синтетики», оборудование и химические реактивы.Подозреваемая заключена под стражу.