С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152167 владимирцев.

Во Владимирской области на 23 июня выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по одному жителю подхватили опасный вирус в Ковровском, Кольчугинском, Судогодском и Гороховецком, по 2 - в Муромском и Гусь-Хрустальном районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152167 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41363 заболевших во Владимире, 17941 - в Ковровском районе и 16811 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.