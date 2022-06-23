ВТБ предлагает распространить семейную ипотеку на всех заемщиков с несовершеннолетними детьми. Новые параметры могут значительно расширить доступность льготных кредитов для российских ..

ВТБ предлагает распространить семейную ипотеку на всех заемщиков с несовершеннолетними детьми. Новые параметры могут значительно расширить доступность льготных кредитов для российских семей и сделать приобретение жилья для них более комфортным. Об этом на Чебоксарском экономическом форуме заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.В рамках текущих условий «семейной ипотеки» льготные кредиты доступны семьям, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился один ребенок или несколько детей. ВТБ предлагает отменить это ограничение и сделать программу доступной для всех заемщиков с детьми в возрасте до 18 лет.«Поддержка семей с детьми – важнейший аспект национальных интересов нашей страны. «Семейная ипотека» за несколько лет зарекомендовала себя как эффективный инструмент для повышения качества жизни населения. С 2018 года почти 100 тысяч наших клиентов улучшили свои жилищные условия благодаря ней. Но мы уверены, что программу можно дополнительно расширить, увеличив ее эффект для заемщиков. Наряду с продлением срока действия программы целесообразно распространить ее на все российские семьи с несовершеннолетними детьми. Это может повысить спрос на нее в несколько раз», – заявил Анатолий Печатников.Ранее ВТБ предложил рассмотреть вопрос о продлении «семейной ипотеки» на несколько лет или даже сделать ее постоянно действующей программой. Со своей стороны, с 1 июля в рамках «семейной» госпрограммы ВТБ запускает ипотеку под 3%. Помимо льготных условий, заемщикам будет оказана нефинансовая помощь: всем детям в семье оформят бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний. Новая стратегическая инициатива «семейного капитала» ВТБ объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии.Кроме того, Анатолий Печатников отметил необходимость дальнейшей цифровизации рынка ипотеки в России. Для полноценного перехода в онлайн-формат ВТБ предложил внедрить дополнительные способы удаленной идентификации клиентов и обеспечить банкам возможность удаленного получения согласия на обработку персональных данных заемщиков (в том числе согласий БКИ). Одним из инструментов может стать расширение способов подписания документов электронной подписью.«Несмотря на все ограничения, мы по-прежнему уверены, что российский банковский рынок должен двигаться в сторону цифровизации и безбумажного оборота. В первую очередь, это касается ипотечных сделок, которые должны стать для заемщиков максимально простыми и быстрыми – как получение кредита наличными или цифровой карты. Для этого важно реализовать механизмы удаленной идентификации клиентов и их согласия на проведение сделок. Уверен, что российские банки готовы к предоставлению такого сервиса, который может быть удобным и безопасным для всех клиентов. За этой технологией – будущее рынка ипотеки в России», – подчеркнул зампред ВТБ.