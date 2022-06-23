МЧС намерено поощрить владимирца.

Житель Судогды Станислав Гришин спас тонувшую в реке девочку. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.9 июня Станислав Алексеевич отдыхал с семьёй на берегу водоёма и услышал крики о помощи. Он подбежал к женщине, которая рассказала, что по реке уносит находящегося без движения ребёнка. Мужчина нырнул в воду, вытащил девочку на берег.«Как оказалось, пострадавшая находилась без сознания, не дышала», - уточнили в МЧС.Герой нашей публикации провел комплекс реанимационно-спасательных действий, восстановил дыхание и привёл девочку в чувство. Убедившись, что всё в порядке, её отправили домой.Спасательное ведомство намерено поощрить владимирца.