В пансионате Садовый Владимирской области ухаживать за тяжелобольными помогают сестры милосердия...

В пансионате "Садовый" Владимирской области ухаживать за тяжелобольными помогают сестры милосердия Свято-Георгиевского сестричества.В помощи часто нуждаются и взрослые. Ухаживать за тяжелобольными, лежачими постояльцами пансионата в поселке Садовый помогают сестры милосердия Свято-Георгиевского сестричества. В начале года они прошли специальные курсы и теперь осваивают навыки на практике.С пансионатом «Садовый» Социальный отдел епархии сотрудничает второй год. Регулярно сюда, два раза в неделю приезжают сестры - около 10 человек.Алевтина Михайловна проживает в этих стенах второй год. С сестрами-милосердия женщина успела подружиться и ждет их прихода с радостью.Алевтина Бекетова, жительница пансионата:- Здесь не только уход, но и дружба. Иногда и какие-то свои проблемы мы рассказываем, они нам свои. Так что здесь как дома.Прошедшей зимой сестры-милосердия окончили курсы «Младшая медицинская сестра по уходу» и получили удостоверения, а также сестринские одежды из рук митрополита Тихона. Сейчас в Свято-Георгиевском сестричестве насчитывается около 40 человек. Есть много желающих пополнить их ряды.Вячеслав Андросов, иерей, руководитель Социального отдела Владимирской епархии:- У нас есть радость, желание помочь ближнему, что-то преобразить, вокруг себя сделать, какое-то добро, свет. Видно, как люди меняются. Да и сами сестры как меняются, преображаются.На базе пансионата в рамках занятий «Школы ухода» организовано непрерывное обучение сестер милосердия и персонала навыкам ухода за маломобильными гражданами с привлечением Всероссийских организаций волонтеров-медиков и Красного креста. Сестер милосердия и соцработников объединяет одно - стремление облегчить страдания человека.Ирина Лопанова, председатель владимирского регионального отделения Российского Красного Креста:- Кроме милосердия у нас есть ещё одно большое направление. Мы занимаемся профилактикой различных заболеваний. В том числе туберкулез, ВИЧ.Здесь же в мастерской женщины совместными усилиями делают носилки и маскировочные сети для отправки в зону специальной военной операции, а также вышивают платочки для бойцов с патриотической символикой. Изготавливают подушки для позиционирования лежачих больных в кровати- Так вам удобно?- Удобно.Плодотворная работа специалистов пансионата вместе с сестрами-милосердия дает положительные результаты, говорит директор учреждения. У пожилых людей улучшился эмоциональный фон, навыки самостоятельности.Сейчас в этих стенах проживает 108 человек, но тепла сердечного у сестер хватает на всех.